15/01/2025 17:03

《外圍焦點》多名美聯儲官員講話，美國公布CPI

《經濟通通訊社15日專訊》美國上月生產物價指數(PPI)按月升0.2%，為2024年9月以來新低，升幅略低於預期，令市場對通脹壓力的擔憂減退。美股昨日維持整體上行趨勢。道指漲221.16點或0.52%，報42518.28點；標普500指數升6.69點或0.11%，報5842.91點；但納指跌43.71點或0.23%，報19044.39點。港股方面，恒生指數收市報19286，升66點或0.3%，成交1285億元。



各國重要經濟活動方面，本港時間今晚9:00pm，里奇蒙聯邦儲備銀行總裁巴爾金在馬里蘭商會主辦的活動上發表講話。11:00pm，明尼亞波利斯聯邦儲備銀行總裁卡什卡利在明尼亞波利斯聯儲主辦的線上地區經濟會議致歡迎詞並參加爐邊談話。16日凌晨12:00am，紐約聯邦儲備銀行總裁威廉姆斯在康涅狄格州商業和工業協會(CBIA)經濟峰會發表主旨演講；同一時間，英倫銀行執行董事Nathanael Benjamin在商界組織TheCityUK發表講話，主題為「壓力測試的未來」。12:30am，英倫銀行貨幣政策委員會委員泰勒在利茲大學就通脹動能和經濟前景發表講話。1:00am，芝加哥聯邦儲備銀行總裁古爾斯比在威斯康星銀行業協會舉辦的線上經濟論壇講話。3:00am，美聯儲發布褐皮書。



數據方面，今日5:30pm，英國公布11月房價指數。今晚6:00pm，歐元區公布11月工業生產，年率跌幅料由1.2%擴大至1.9%，經季節調整月率料由持平升上0.2%。9:30pm，美國公布12月消費者物價指數，月率升幅料由0.3%擴大至0.4%，年率升幅料由2.7%擴大至2.9%，經季節調整料由322.66升至323.4；1月紐約聯邦儲備銀行製造業指數料由0.2升至3。



在美國，今日公布業績的公司有：摩根大通(US.JPM)等。(wa)