15/01/2025 07:50

《國金頭條》PPI數據低於預期，通脹壓力減，道指再漲200點

《經濟通通訊社15日專訊》美國上月生產物價指數(PPI)按月升0.2%，為2024年9月以來新低，升幅略低於預期，令市場對通脹壓力的擔憂減退。美股周二（14日）維持整體上行趨勢。



道指再漲221.16點，或0.52%，報42518.28點；標普500指數升6.69點，或0.11%，報5842.91點；但納指跌43.71點，或0.23%，報19044.39點，是連續第5個交易日下跌。



不過，市場更關注將於周三公布的CPI通脹數據。美國國債30年期孳息率自上周五(10日)以來第二次突破5%，10年期孳息率升至4.81%，均創下2023年11月以來最高水平。



美匯指數微跌，報109.56。日圓保持平穩，美元兌日圓報158.098。日本央行副行長冰見野良三表示，日本央行將在1月24日的會議上討論加息問題。



*英鎊兌美元獲支持*



英鎊兌美元匯率在經歷連續數天暴跌後終獲得支持，報1.218附近。市場關注周三公布的英國12月CPI數據。



金價輕微回升。紐約期金升0.43%，報每盎司2690.23美元。瑞銀表示，黃金價格有望在2025年再創新高，因投資者為應對潛在的股市波動會尋求黃金作為避風港。紐約期油跌1.07%，報每桶76.47美元；布蘭特期油跌1.21%，報每桶80.03美元。(jf)

