15/01/2025 15:12

【外圍經濟】植田和男未排除下周加息，日圓應聲走高

《經濟通通訊社15日專訊》日本央行行長植田和男周三（15日）表示，將在下周備受關注的利率政策會議上，就是否加息作出決定。他作出上述表態後，日圓走高，日本國債期貨下跌。



植田和男在日本地區銀行協會主辦的一個活動上稱，美國經濟和春季薪資談判勢頭仍然是關鍵。他稱，在各行業的新年活動，以及日本央行最近的分行行長會議上，就薪資趨勢聽到了許多令人鼓舞的意見。



*財相加藤勝信：針對匯率波動採取應對措施*



與此同時，財相加藤勝信表示，對匯率市場波動及投機行為感失望，將針對匯率過度波動採取適當應對措施。



日圓兌美元一度漲0.4%至157.33，稍早徘徊在158一線。10年期日本國債期貨跌9點，至140.57。2年期日本國債孳息率升2個基點，至0.7%，是2008年以來最高水平。



植田和男的講話與副行長冰見野良三周二（14日）的講話相呼應，後者未排除下周加息的可能性。觀察人士正在尋找與1月23-24日政策會議有關的線索。隔夜指數互換目前顯示，日本央行本月加息的概率為73%，3月底前加息的概率為86%。(jf)