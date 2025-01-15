15/01/2025 08:22

板塊/個股 新聞內容 藥明合聯(02268) 料去年純利增長超2.6倍 丘鈦科技(01478) 料去年綜合溢利升最多2.8倍 紫金礦業(02899) 被美國政府列入《維吾爾強迫勞動預防法》實體清單 智能汽車概念股：

蔚來(09866)、

小鵬汽車(09868)、

理想汽車(02015) 拜登政府新規禁止中國智能汽車輸美 碧桂園服務(06098) 碧桂園補發業績，18個月共計虧損1912億人幣 華潤置地(01109) 2024年合同銷售額同比下降15% 綠地香港(00337) 2024年合約銷售同比下降約50% 長城汽車(02333) 2024年淨利潤預計124至130億元

同比增76.6%-85.14% 中國平安(02318) 2024年保費收入約8581.43億元 同比增長7.17% 招商銀行(03968) 2024年營收3375.37億元，同比下降0.47%

淨利潤增長1.22% 中信銀行(00998) 2024年營收2136.46億元，同比增長3.76%

淨利潤增長2.33% 賽目科技(02571) 公開發售超購近2倍最少獲一手，今日掛牌

名稱 報價（美元） 升跌 紐約期油 76.78 -0.17% 布倫特期油 80.32 -0.85% 黃金現貨 2675.48/盎司 -0.07% 黃金期貨 2791.59/盎司 +0.35%

【要聞盤點】 1、道指升221.16點，或0.52%，報42518.28點；標普500指數升6.69點，或0.11%，報5842.91點；納指跌43.71點，或0.23%，報19044.39點。金龍中國指數上漲2.1%，報6488.95點。金龍中國指數創逾1個月來最大漲幅，京東和滿幫對指數上漲貢獻最大。日經期貨截至上午8時06分升70.0點，或0.18%，報38657.5點。2、美國上月PPI按月升0.2%，為2024年9月以來新低，低於預期和去年11月的0.4%。3、拜登政府禁止進口或售賣使用與中國或俄羅斯有「足夠關聯」的軟硬件的聯網汽車，或是單獨售賣這類軟硬件，並考慮擴大相關限制至商用車輛。4、美國將37家中國實體加入《維吾爾強迫勞動預防法》實體清單，加大制裁力度。5、特朗普計劃設立「對外稅務局」，專責收取進口關稅及所有海外收入。6、中國去年新增人民幣貸款13年來首次下降，社融規模增量低於2023年。7、美國第一財季預算赤字擴大，眾議長約翰遜計劃延長債務上限至特朗普任期結束。8、境外機構12月增持中國同業存單，結束連續三個月減持中國債券的態勢。9、亞洲和印度煉油商尋求替代供應，美國加強對俄石油制裁，歐盟六國呼籲降低G7價格上限。【焦點股】【油金報價】