15/01/2025 08:22
【開市Ｇｏ】美PPI數據遜預期，美禁制中國聯網車，紫金遭制裁
【要聞盤點】1、道指升221.16點，或0.52%，報42518.28點；標普500指數升6.69點，或0.11%，報5842.91點；納指跌43.71點，或0.23%，報19044.39點。金龍中國指數上漲2.1%，報6488.95點。金龍中國指數創逾1個月來最大漲幅，京東和滿幫對指數上漲貢獻最大。日經期貨截至上午8時06分升70.0點，或0.18%，報38657.5點。
2、美國上月PPI按月升0.2%，為2024年9月以來新低，低於預期和去年11月的0.4%。
3、拜登政府禁止進口或售賣使用與中國或俄羅斯有「足夠關聯」的軟硬件的聯網汽車，或是單獨售賣這類軟硬件，並考慮擴大相關限制至商用車輛。
4、美國將37家中國實體加入《維吾爾強迫勞動預防法》實體清單，加大制裁力度。
5、特朗普計劃設立「對外稅務局」，專責收取進口關稅及所有海外收入。
6、中國去年新增人民幣貸款13年來首次下降，社融規模增量低於2023年。
7、美國第一財季預算赤字擴大，眾議長約翰遜計劃延長債務上限至特朗普任期結束。
8、境外機構12月增持中國同業存單，結束連續三個月減持中國債券的態勢。
9、亞洲和印度煉油商尋求替代供應，美國加強對俄石油制裁，歐盟六國呼籲降低G7價格上限。
【焦點股】
【油金報價】
2、美國上月PPI按月升0.2%，為2024年9月以來新低，低於預期和去年11月的0.4%。
3、拜登政府禁止進口或售賣使用與中國或俄羅斯有「足夠關聯」的軟硬件的聯網汽車，或是單獨售賣這類軟硬件，並考慮擴大相關限制至商用車輛。
4、美國將37家中國實體加入《維吾爾強迫勞動預防法》實體清單，加大制裁力度。
5、特朗普計劃設立「對外稅務局」，專責收取進口關稅及所有海外收入。
6、中國去年新增人民幣貸款13年來首次下降，社融規模增量低於2023年。
7、美國第一財季預算赤字擴大，眾議長約翰遜計劃延長債務上限至特朗普任期結束。
8、境外機構12月增持中國同業存單，結束連續三個月減持中國債券的態勢。
9、亞洲和印度煉油商尋求替代供應，美國加強對俄石油制裁，歐盟六國呼籲降低G7價格上限。
【焦點股】
|板塊/個股
|新聞內容
|藥明合聯(02268)
|料去年純利增長超2.6倍
|丘鈦科技(01478)
|料去年綜合溢利升最多2.8倍
|紫金礦業(02899)
|被美國政府列入《維吾爾強迫勞動預防法》實體清單
|智能汽車概念股：
蔚來(09866)、
小鵬汽車(09868)、
理想汽車(02015)
|拜登政府新規禁止中國智能汽車輸美
|碧桂園服務(06098)
|碧桂園補發業績，18個月共計虧損1912億人幣
|華潤置地(01109)
|2024年合同銷售額同比下降15%
|綠地香港(00337)
|2024年合約銷售同比下降約50%
|長城汽車(02333)
|2024年淨利潤預計124至130億元
同比增76.6%-85.14%
|中國平安(02318)
|2024年保費收入約8581.43億元 同比增長7.17%
|招商銀行(03968)
|2024年營收3375.37億元，同比下降0.47%
淨利潤增長1.22%
|中信銀行(00998)
|2024年營收2136.46億元，同比增長3.76%
淨利潤增長2.33%
|賽目科技(02571)
|公開發售超購近2倍最少獲一手，今日掛牌
【油金報價】
|名稱
|報價（美元）
|升跌
|紐約期油
|76.78
|-0.17%
|布倫特期油
|80.32
|-0.85%
|黃金現貨
|2675.48/盎司
|-0.07%
|黃金期貨
|2791.59/盎司
|+0.35%