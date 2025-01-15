15/01/2025 16:36

《駐滬專電》上財調查：去年四季度上海消費者購房意願回升

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕15日上海專電》上海財經大學應用統計研究中心最新發布調查顯示，2024年第四季度上海市消費者信心指數為100.8點，環比降1.6點，同比略降0.8點。指數仍在中性值100點以上，處於樂觀區域。



分項指數中，收入評價指數106.2點，環比下降2.8點，同比提高3.1點。就業評價指數98.3點，環比下降2.6點，同比上升2.6點。購房意願指數為70.1點，環比和同比分別大幅上升13.7點和9.9點，近兩年該指數一直在較低點位徘徊，去年四季度季度在政策影響和市場需求的雙重作用下，市場出現了一定的回暖跡象；購車時機指數為80.3點，環比回升了2.7點，同比下降7.7點，總體還處於近兩年的較低點位。



從預期來看，上海消費者收入預期指數103.4點，環比和同比分別下降7.9點和7.5點，創下歷史新低點；就業預期指數107.2點，環比下降1.8點，同比上升5.9點。購房時機預期指數65.9點，環比提高10.8點，同比下降2.8點，說明未來消費者的購房熱情有所回升；購車時機預期指數為84.1點，環比回升7.2點，同比下降3.6點。