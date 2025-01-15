15/01/2025 16:24

恒生投資管理料港股短期仍維持上落格局，美國今年或減息兩次

《經濟通通訊社15日專訊》恒生投資管理股票投資主管謝德華表示，從基本面角度，港股短期仍然維持上落格局，缺乏明確方向，有待更多內地宏觀經濟好轉跡象出現，以及更強更有力的政策支持，但恒指估值便宜，較歷史平均為低，在投資角度而言仍然有吸引力，具有在全球投資組合內的分散配置價值。



他指出，內地經濟增長是市場表現的關鍵，預期內地於今年可能會有更多寬鬆政策出台，最新的寬鬆政策加強「需求側管理」，以帶動經濟上行以抵銷不利因素及減輕外部環境可能帶來的挑戰，特別是美國的關稅風險，並藉此重振內地經濟。



謝德華指，內地消費持續恢復和房地產市場漸趨穩定可能在今年成為正面催化劑。這些領域可能如去年12月政治局會議和中央經濟工作會議所預示，會在2025年受到額外的政策關注，並自新冠疫情以來，首次指出2025年將採取「更加積極」的財政政策，其後經濟表現值得留意。



*料美聯儲將減息2次*



美國方面，他指出，候任美國總統特朗普將於1月20日宣誓就任，儘管市場擔心大幅提高關稅可能會重燃美國的通脹，並影響減息步伐，但現在下結論可能還為時過早。作為一個受消費驅動的經濟體，消費者支出佔美國國內生產總值(GDP)的60%以上，其中服務業佔比很大。進口產品僅佔個人消費約20%，這意味提議的高關稅未必會實質推高通脹。該行相信，特朗普提出的政策未必會影響聯儲局降低短期利率的方向，並預計聯儲局在今年將減息兩次。



他又表示，美股在強勁的基本面驅動下，相信仍有可能在2025年持續上漲。預計今年每股收益增長將達到10%至11%，超過平均水平。受惠於三大催化劑：第一，美國減息周期會繼續，可減輕企業資本支出的壓力。第二，特朗普被廣泛預期將專注於稅制改革及放鬆多項監管，特別是在製造業、金融業和能源等。這有利提升企業利潤增長，並使小型和中型企業受益，尤其是在美國國內金融和工業部門。第三，隨著大型科技公司繼續致力於人工智能(Al)的投資，以及在其採用和變現方面的改善趨勢，該行預計該行業將對股市產生積極影響。(bn)