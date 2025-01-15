15/01/2025 17:06

恒生投資管理：最看好美股，中港股市看法持平，料內地今年續減息

《經濟通通訊社15日專訊》恒生投資管理董事兼行政總裁李佩珊表示，環球投資級別債券仍然具備吸引力，該行偏好亞洲債券，投資者的需求預計繼續強勁。首先，該行預計亞洲債券的基本面在2025年將保持穩健。即使某些行業和特定發行人或受美國關稅的影響，但其實大多數亞洲企業在進入2025年時已經擁有穩健的資產負債表和足夠的評級緩衝，該行預計2025年的違約率將顯著降低。鑒於亞洲債券的收益率繼續具有吸引力，預計投資者對其的需求會持續強勁。



*恒生投資ETF日均成交126億，佔整體市場約68%*



李佩珊表示，以資產管理規模計，恒生投資為香港最大的ETF管理人，截至2024年12月，恒生投資共管理13隻ETF，總管理規模為1671億元，佔香港整體ETF市場總市值的36%。於2024年，該行的ETF每日平均成交額達126億元，佔整體香港ETF市場約68%。



*料今年內地續減息降準，允人民幣貶值減部分關稅影響*



恒生投資管理股票投資主管謝德華表示，預計內地今年將有更多的寬鬆政策出台，料2025 年及2026年有機會繼續降息，下調存款準備率，以及允許人民幣稍微貶值以部分抵銷關稅影響，料將有更多政策支持房地產市場，亦料今年恒指上半年將持觀望看法，下半年將會有所改善。



該行表示，在2025年資產配置方面，對內地及香港股市持「持平」看法，在港股中則看好高息股，對美國股市持「最看好」看法，日本股市持「看好」看法，但歐洲及英國股市則持「看淡」看法。(bn)