15/01/2025 14:24

《新股上市》赤峰黃金：在港上市助海外收購，續尋現金流強勁項目

《經濟通通訊社15日專訊》A股赤峰黃金(滬:600988)於去年8月向港交所(00388)提交上市申請並已獲中證監備案。赤峰黃金財務總監黃學斌在傳媒午宴上表示，在港上市將利好融資，海外收購彈性較高，例如以股票作為交易資產。



赤峰黃金上市所得資金將用作現有礦場改造及勘探、潛在收購以及一般企業用途。黃學斌指出，未來收購仍會關注環境較安全的國家，亦會尋求營運中且現金流強勁的項目。但對於新收購項目，則暫無發債需求。



*冀成本增幅維持個位數字*



由於全球黃金維持成本持續上升，公司成本無可避免跟升，他冀目標維持每盎司1200美元水平，介乎全球成本曲線第二區間，增幅介乎個位數字。他亦稱，日後仍將專注黃金上游開採業務，由於利潤相對較高。



被問及金價後市看法，黃學斌指出，受疫情影響，過去數年新供應較少及情況持續，且新開發地區開發難度較高，因此市場供應較少。據公司管理層個人預測，今年金價可達每盎司3000美元水平。



*管理層上望年內金價達3000美元*



資本開支方面，則會取決於現金流。他透露指，今年會進行非洲加納瓦薩金礦地下開採能力勘探工作，涉及地下1000米以下資源，年度資本開支涉及數千萬美元。



赤峰黃金今年8月提交上市申請，由中信証券擔任獨家保薦人；去年12月就發行不超過近3.38億股境外上市普通股，獲中證監發出境外發行上市備案通知書。據A股通告顯示，公司去年首三季收入62.2億元人民幣，按年升23%；純利11億元人民幣，按年升1.1倍。(rh)



