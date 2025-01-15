15/01/2025 19:21

《再戰明天》韓國央行公布議息結果，美國公布零售銷售等數據

《經濟通通訊社15日專訊》韓國央行公布議息結果，及美國公布零售銷售等數據，料為周四（16日）市場焦點。



各國重要經濟活動方面，聯合國秘書長古特雷斯舉行記者會。周四本港時間約9:00am，韓國央行公布利率決定。5:00pm，歐洲央行管委帕察利季斯講話。



*日本公布PPI，德國公布CPI*



數據方面，周四（16日）7:50am（本港時間．下同），日本公布12月生產者物價指數，月率升幅料由0.3%擴大至0.4%，年率升幅料由3.7%擴大至3.8%。8:30am，澳洲公布12月失業率，料由3.9%升上4%。3:00pm，英國公布11月服務業指數，月率料由持平升上0.1%；11月工業生產年率跌幅料由0.7%擴大至0.9%，月率料由下滑0.6%改善至升0.1%。同一時間，德國公布12月消費者物價指數，月率料由下滑0.2%改善至升0.4%，年率升幅料由2.2%擴大至2.6%。6:00pm，歐元區公布11月貿易收支，經季節調整料由61億歐元升至115億歐元。9:30pm，美國公布12月出口物價，月率料由持平升上0.1%，年率升幅料由0.8%擴大至1.6%；12月進口物價月率料由0.1%逆轉至下滑0.1%，年率升幅料由1.3%擴大至2.1%；12月零售銷售月率升幅料由0.7%收窄至0.6%；連續申請失業救濟金人數料由186.7萬升至187.2萬；首次申請失業救濟金人數料由20.1萬升至21萬。11:00pm，美國公布1月NAHB房屋市場指數，料由46降至45。



在本港，明日公布業績的公司有:大眾金融控股(00626)等。(wa)