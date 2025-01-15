15/01/2025 18:32

星展香港：互聯互通新措施助鞏固香港作為全球離岸人民幣業務樞紐

《經濟通通訊社15日專訊》星展香港董事總經理兼環球金融市場部總監郭宗翰表示，歡迎香港金管局與中國人民銀行於本周一(13日)宣布的一系列互聯互通新措施，料將惠及市場參與者、企業和投資者。新措施包括進一步優化擴容「債券通」（南向通）安排、發展利用「債券通」（北向通）債券作為抵押品的離岸人民幣回購業務、以及利用「債券通」(北向通)債券作為香港場外結算公司(OTCC)的履約抵押品安排。



他指出，相信新措施有助進一步深化香港和內地金融市場互聯互通，拓寬內地機構海外投資渠道，提升在岸債券的吸引力，同時鞏固香港作為全球離岸人民幣業務樞紐和國際金融中心的地位。憑藉北向通和南向通做市商資格以及場外交易能力，將繼續作為客戶值得信賴的金融合作夥伴，助力其擴展市場和尋求區內低成本融資。(bn)