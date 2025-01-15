15/01/2025 11:30
《港元利率》港元貶至近四個月新低，三個月拆息跌破4厘
《經濟通通訊社15日專訊》港元今日匯價走軟，並創近四個月新低，而拆息亦普遍向下，其中，隔夜息跌逾半厘，低見2.91417厘，為去年9月17日以來最低，而與樓按相關的一個月拆息亦連跌六天，報3.93268厘，為去年9月23日後最低。
反映銀行資金成本的三個月拆息降7基點至3.93482厘，跌穿4厘水平，續創逾三個半月新低，六個月及一年期分別跌至4厘和4.01566厘。
港元匯價今早暫時最低見7.7895兌1美元，為去年9月23日後最弱，最新報7.7894，較前收市價跌0.03%。(cl)
資料來源：香港銀行公會
反映銀行資金成本的三個月拆息降7基點至3.93482厘，跌穿4厘水平，續創逾三個半月新低，六個月及一年期分別跌至4厘和4.01566厘。
港元匯價今早暫時最低見7.7895兌1美元，為去年9月23日後最弱，最新報7.7894，較前收市價跌0.03%。(cl)
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|2.91417
|-52.916
|一周
|3.6381
|-14.452
|兩周
|3.97066
|+11.822
|一個月
|3.93268
|-5.732
|兩個月
|3.93411
|-5.518
|三個月
|3.93482
|-6.869
|六個月
|4
|-3.881
|一年
|4.01566
|-3.071
資料來源：香港銀行公會