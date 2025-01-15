15/01/2025 11:30

香港銀行同業拆息(HIBOR) 期限 HIBOR(%) 升跌（基點/BP） 隔夜 2.91417 -52.916 一周 3.6381 -14.452 兩周 3.97066 +11.822 一個月 3.93268 -5.732 兩個月 3.93411 -5.518 三個月 3.93482 -6.869 六個月 4 -3.881 一年 4.01566 -3.071

《經濟通通訊社15日專訊》港元今日匯價走軟，並創近四個月新低，而拆息亦普遍向下，其中，隔夜息跌逾半厘，低見2.91417厘，為去年9月17日以來最低，而與樓按相關的一個月拆息亦連跌六天，報3.93268厘，為去年9月23日後最低。反映銀行資金成本的三個月拆息降7基點至3.93482厘，跌穿4厘水平，續創逾三個半月新低，六個月及一年期分別跌至4厘和4.01566厘。港元匯價今早暫時最低見7.7895兌1美元，為去年9月23日後最弱，最新報7.7894，較前收市價跌0.03%。(cl)資料來源：香港銀行公會