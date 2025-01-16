16/01/2025 09:03

《市場展望》富達料蛇年中國經濟平穩，將推更多刺激政策

《環富通基金頻道16日專訊》根據中國傳統，蛇象載福，神秘而複雜的蛇象徵智慧、靈活應變及蛻變轉型。每個蛇年具備不同屬性和樣貌，猶如每年投資市場格局不一。在準備送龍迎蛇賀新春之際，富達國際為投資者分析2025年中國內地宏觀經濟展望。



*著重提振內需與高品質發展，料CPI及PPI逐步回升*



富達國際亞洲經濟分析師劉培乾表示，隨著中國內地致力刺激國內經濟及應對外圍經濟逆風之間尋求平衡，富達預測2025蛇年中國經濟的基本情境為「平穩」。市場普遍預期今年中國內地將聚焦培育當地經濟增長新動能，因而將推出更多逆周期財政政策，並實施適度寬鬆貨幣政策。



富達預期蛇年中國內地將重新平衡其經濟增長動力，重心轉向提振內需，強調政策及早轉向由內需消費驅動經濟及高質量發展，預計整體經濟增長有望維持穩定，通脹則將保持溫和。此外，預計2025年將推出更多刺激經濟政策，以抵銷全球需求放緩的負面影響。



富達國際專有的在地經濟活動追蹤系統顯示，中國內地經歷長時間強勁的服務業和受壓抑的房地產「雙軌」經濟增長模式後，近期出現以工業和服務業帶動穩定增長的跡象。隨著2024年第四季推出規模達1500億元人民幣以舊換新補貼政策，汽車和家電等零售額顯著改善，為經濟增長帶來貢獻，而房地產市場自去年第四季以來也有所改善。展望來年，刺激經濟政策有望進一步擴展廣度和深度，為家庭支出提供更大財政支持，預期核心消費物價指數(CPI)及生產物價指數(PPI)將逐步回升。



*人幣或貶值以扺銷關稅影響，短期聚焦地方政府增長目標*



鑑於特朗普的貿易政策存在不確定性，人行一直策略性維持人民幣匯率穩定。富達預期，當人民幣匯率趨穩，人行將重啟下調基準利率和存款準備金率。近期人民幣兌美元匯價偏軟，可能是受貿易不確定性增加影響，而非純粹基於中美息差。中美貿易關係於2018年至2019年轉趨緊張時，也曾出現類似情況，當時人民幣兌美元走弱以抵銷關稅影響。投資者應密切關注中國內地的外匯政策立場，掌握人民幣匯價走向至貶值幅度，了解當局會否以人民幣貶值策略來抵銷關稅風險，而不致引發大量資金外流。



刺激經濟的財政政策更著眼於消費、化解地方政府債務及鬆綁房地產市場等，預期於3月召開的「兩會」將會公布新一輪重大刺激經濟政策。短期內，市場將聚焦未來數周各地方政府即將公布的經濟增長目標。



總括而言，富達認為中國政策將因應經濟情況積極應對，以防範任何重大的下行風險。中國內地長期經濟持續轉型以維持可持續增長的趨勢未變，預期今年將發表的「十五五」規劃將揭露更多經濟增長策略。(wa)