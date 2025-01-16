16/01/2025 09:05

《投資展望》晉達：全球經濟正復甦，投資機會多不勝數

《環富通基金頻道16日專訊》晉達資產管理Investment Institute投資智庫總監蘇達輝 (Philip Saunders)及宏觀研究主管Sahil Mahtani指，美國經濟強勁，加上中國似乎開始好轉，反映全球經濟正在復甦。投資機會多不勝數，但2025年需要採取新的投資策略。



*美國增長或高於趨勢水平，中國經濟將穩步改善*



展望2025年，美國可能再次錄得高於趨勢的增長。政府債務佔國內生產總值約126%，水平之高令人不安，財政支出則佔國內生產總值的6.4%，恐怕難以維持，但消費者和企業的財務狀況穩健。與過往常見的情況不同，消費者開支並非由於債務和低息環境「提振」上升，而是受收入增長的帶動，因此較能持續。企業透過增加資本投資來應對勞工短缺的情況，生產力亦強勁回升。供應帶動的增長可持續。儘管通脹可能在中長期上升，但今年可望持續回落。現在斷言特朗普新政府的施政對增長帶來壞影響，仍然為時尚早。



中國方面，國家主席習近平所推的政策旨在穩定經濟、促進增長、改善消費者和企業信心。中國的電動車和可再生能源基建等「新經濟」行業持續迅速擴張，可見中國成功向價值鏈上游攀升。然而，內房業的蕭條及相關的去槓桿情況使信貸增長疲弱。隨著地方政府即將打通融資脈絡，且市場氣氛進一步改善，預計中國經濟將在2025年穩步改善。



*料多個市場同步減息，收益率曲線進一步傾斜*



蘇達輝指，政策利率仍然偏高，並繼續對2024年的經濟增長和通脹帶來下行壓力。儘管有時通脹「黏性較強」，經濟增長維持穩定勞工市場繼續寬鬆，反映勞動力供應增加而非裁員。但全年通脹仍有望下跌，並鼓勵央行同步減息以支持增長。目前美國收益率仍接近周期高位，未來減息幅度和長期中性利率存在不確定因素。聯儲局預期中性利率為3%，而市場預期為低於4%，有引起市場憂慮政策刺激力度過強。在美國新政府的領導下，可能推高名義增長，但如赤字繼續擴大，亦會推高期限溢價。貿易政策仍然含糊，對增長和通脹的影響未明，並取決於關稅及報復。最終，收益率曲線可能走斜，除非增長環境明顯轉弱，長期債券持續上升的空間不大。



Mahtani補充，鑑於重大的結構性增長挑戰，歐洲央行預測的2%至3%中性政策利率可能過高。歐洲依賴全球貿易，保護主義升溫或促使當局大幅減息至2%以下，繼而可望帶動歐洲債券表現強勁。減息對經濟的影響可能在2025年下半年更趨強烈。



*信貸專門領域提供投資機會，部分信貸市場估值偏高*



蘇達輝表示，信貸市場正在吸引的綜合收益率和明顯偏緊的息差之間展開拉鋸戰。收益率顯然處於上風，雖然投資級別和高收益債券息差跌至數十年來低位。穩健的信貸基本因素支持這些市場的表現，但前所未見的需求會令息差收窄。信貸市場的專門領域存在較大的投資機會。相對於企業債券，結構性信貸的估值仍然吸引，特別是貸款抵押證券夾層票據。同樣，與投資級別企業債券和高收益債券市場比較，機構按揭抵押證券(MBS)的相對價值更佳。受技術因素疲弱及利率前景不明朗因素升溫的影響。即使考慮到進一步減息，機構按揭抵押證券息差是少數仍然接近歷史最闊水平的信貸資產類別之一。由於利差較高，槓桿貸款較高收益債券看高一線。



Mahtani強調，由於信貸息差處於歷來偏窄水平，嚴選個別證券及靈活配置，將是應對未來挑戰和把握機會的關鍵。



*新興市場固定收益面對阻力，惟表現可望勝預期*



儘管面對明顯的阻力，但新興市場固定收益仍明顯穩健。自2022年以來，新興經濟體的表現超出預期，區內央行收緊利率的力度超越已發展市場央行，以致通脹水平相若。巴西、秘魯和印度等國家強勁增長，而中國對商品的需求殷切是原因之一。惟其前景將更複雜，特朗普的政策將令美國經濟增長和通脹上升，減少聯儲局放寬政策的空間，或會支持美元轉強，不利新興市場。但投資者已消化大部分悲觀氣氛，尤其亞洲外匯市場。



蘇達輝表示，關稅可能影響依賴貿易的新興經濟體，因此成為新興市場固定收益的最大風險因素。加徵關稅可能加劇美國的通脹，影響新興巿場，精挑細選的投資方針可能有助減輕這種風險。美國經濟強勁增長利好美國收益率曲線，將對新興市場資產更加有利。



其他因素包括如果中國當局加推財政寬鬆政策及中東和俄烏衝突得到解決可能推低油價，支持消費者開支。新興市場硬貨幣債券息差收窄，但仍然吸引。儘管遇到美元走強帶來的挑戰，但新興市場的高實際政策利率提供放寬空間。



*美國大型股將面對更多挑戰，宜發掘長勝將軍以外機會*



美國股市2024年的回報顯著高於大部分市場，美元兌其他主要貨幣在年內報升。投資氣氛及股票配置均處於周期高位，惟這是一個「頭重腳輕」的市場：市值最大的十家公司佔市場總值超過 35%，這個集中度自1970年代以來未曾出現。地區方面，美國股市現時佔MSCI世界指數的75%，佔 MSCI綜合世界指數的67%。



儘管美國經濟的宏觀前景似乎令人鼓舞，但股價或已反映大部分利好消息，反映美國大型股在 2025年面對的挑戰可能超越現時的市場共識預測。預期今年全球情況將有所改善，投資者應避免同時集中持有大型增長股及多個長期股票回報的預測中整體評分欠佳美國市場。



蘇達輝補充，金融業兼備吸引的動力和估值，從歷史角度而言仍然處於合理水平。而價值股和小型公司將創造明顯的多元化優勢，受惠於盈利增長擴大的趨勢。



*新興市場股票前景樂觀，中國出口市場多元化緩減關稅影響*



新興市場股票的前景相當樂觀，原因有三：美國利率走勢明顯向下、美國經濟將持續擴張，以及新興市場股票的估值較已發展市場吸引，尤其美國。然而，特朗普勝出美國大選為市場帶來不確定性，特別是其針對中國、墨西哥和加拿大的關稅措施。



中國出口市場多元化策略有助緩減關稅的影響。而其最近支持經濟、穩定房市的行動使企業改善營運和向股東發還更多資本，提供非常可觀的選股機會。同時，亞洲為「全球人工智能工廠」，人工智能主導的科技板塊受惠於全球需求，尤其半導體及數據中心。



*料布油價格維持約70美元，黃金仍處長期牛市周期*



能源價格疲弱的滯後影響應能為復甦主題提供支持，但價格風險仍然下行。Mahtani表示，預計來年的布蘭特原油價格將維持在每桶約70美元。親能源業的特朗普新政府或會改善供應支持低通脹增長。美國的政策放寬，有助美國能源業中游生產強勁增長，並持續併購。



預計黃金今年仍將處於長期牛市周期，並進入整合時期，這可望利好金礦股。隨著能源價格下跌、成本回落和黃金價格橫盤整理，強勁的現金流可能吸引投資者的注意。



*加徵關稅為美元走強提供支持，貨幣前景仍不明朗*



特朗普勝出美國總統大選，今年上半年或加徵關稅，為美元走強提供支持。蘇達輝表示，展望前景，因美元的初始價格偏高，貨幣前景仍不明朗。美國例外主義這個主題將在今年上半年主導市場，為美元帶來支持。儘管如此，為提升美國的競爭力，特朗普政府把帶動美元回落列為既定目標之一。但全球經濟可望在今年下半年有較全面的復甦，改善以其他貨幣計價的資產的回報前景。



投資者必須充分了解中美新冷戰對宏觀經濟環境及市場的潛在影響。中國崛起影響了現時「以規則為本的秩序」，引起「全球一體化的危機」。Mahtani指，隨著規模經濟減退及資本跨境流動不及過往自由，全球貿易因此停滯，但這種悲觀情緒可能錯誤，因為策略性競爭其實有助推動資本投資，多極貿易體系亦能蓬勃發展。全球供應鏈重組將推高成本開支及通脹，提升策略韌力，全球經濟的適應能力不應被低估。儘管全球情勢的變化帶來挑戰，但地緣政治轉變仍可支持強勁的貿易和投資。(wa)