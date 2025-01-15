15/01/2025 10:11

《投資有道－高韋玲》2025年保持多元投資策略，應對市場波動

《投資有道》隨著2025年的來臨，隨著美國大選結束、通脹似乎放緩，以及勞動市場逐漸達致一定平衡，聯儲局已踏上減息之路，為2025年的審慎樂觀展望奠定了基礎。



我們預期，放寬的貨幣政策將引導經濟進入受控的再槓桿化周期，並刺激美國企業投資回升，從而帶動多個地區的經濟重新加速增長。財政政策同樣可望提供支持，工資增長放緩很可能令服務業通脹保持在可控範圍內。然而，考慮由於經濟增長高於趨勢水平，關稅的上調很可能再次推高商品價格，這將導致聯儲局在年中左右暫停進一步的寬鬆措施。



*資產觀點*



在面對財政、貿易及貨幣政策的不確定性時，我們認為債券市場波動性將持續高企。我們已觀察到一些早期徵兆，顯示波動性將成為2025年市場主題。預計2025年全球各國央行的減息幅度將超越美國。與僅投資於本地市場的固定收益投資組合相比，投資於全球固定收益市場，尤其是採取對沖策略，將有望實現多元化的回報來源。



維持債券質素使投資組合能夠尋求吸引收益，同時有望降低下行風險。這一點尤其重要，因為我們發現股票與債券之間的相關性近期再次轉為負值。



對於希望分散並降低利率波動風險的投資者而言，全球固定收益在2025年仍然是一個具吸引力吸引的選擇。核心增益策略有望透過投資於固定收益市場廣泛分散的行業，並著重優質債券，有望提供具吸引力的收益及價格升值潛力。相關投資包括投資級別企業信貸、按揭抵押證券及資產抵押證券。



股票方面，我們偏好配置價值股，因為其與周期性增長密切相關。具體而言，對於相對重倉增長股的投資組合，我們將考慮重新調整價值股的比重，以免持有過多增長股。我們預計，隨著2025年有更多行業受惠於盈利上升以及貨幣及財政政策改善，增長股與價值股的差距將持續收窄。例如，監管變化可能利好某些行業，例如金融業及美國主導的工業。



我們認為，實物資產類別的持倉有潛力造好，尤其是受惠於通脹及增長上升的資產。我們看好個別自然資源，例如銅，其價格可能受惠於由資本支出增加所推動的基建需求。核能是我們看好的另一個主題，原因是數據中心帶來電力需求，而核能是潔淨可靠的能源。



整體而言，我們對2025年保持審慎樂觀的態度，相較2024年，投資者可以適度增加風險資產比重，但應保持多元化策略，以應對市場的不確定性。《BNY投資管理香港零售分銷業務主管 高韋玲》



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