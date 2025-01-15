15/01/2025 09:15

《駐滬專電》龔正：預計上海2024年全市生產總值增長5%

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕15日上海專電》上海市長龔正今日在上海人大開幕式上表示，預計2024年全市生產總值增長5%左右，城市經濟規模進入了5萬億元(人民幣．下同)以上的新階段。地方一般公共預算收入達到8374.2億元、增長0.7%，居民消費價格與去年基本持平，城鎮調查失業率平均為4.2%左右。



在新動能培育方面，全社會研發經費支出相當於全市生產總值的比例達到4.4%左右，每萬人口高價值發明專利擁有量提高到57.9件。集成電路、生物醫藥、人工智能三大先導產業規模達到1.8萬億元。



對外開放方面，去年外貿進出口總額達到4.27萬億元、再創歷史新高，實際使用外資175億美元左右、約合1243億元人民幣。跨國公司地區總部、外資研發中心分別新認定60家和30家，累計分別達到1016家和591家。金融市場交易總額達到3650萬億元、增長8.2%。



人民生活方面，居民人均可支配收入達到8.8萬元、增長4.1%左右。環境空氣質量優良率達到88.5%、提高0.8個百分點，新增公園141座、累計達到973座，為「十四五」末建成千座公園城市打下扎實基礎。