15/01/2025 09:19

【大國博弈】美國將紫金礦業等37家中企列入涉疆實體清單

《經濟通通訊社15日專訊》美國國土安全部周二(14日)表示，因涉嫌侵犯維吾爾族人權，美國已禁止從37家中國公司進口產品，被針對的目標分別是紡織、礦業及太陽能公司。



這些被列入《防止維吾爾族強迫勞動法》實體清單的公司，包括全球最大紡織品製造商之一華孚時尚(深:002042)及其25家子公司，另有紫金礦業集團(02899)(滬:601899)及其在新疆的子公司。據美媒報道，還包括Donghai JA Solar Technology Co和弘元綠能(滬:603185)，前者利用在新疆生產的多晶硅開發太陽能產品，後者則從新疆採購多晶硅。他們的產品將被禁止進口美國。



自2021年12月《防止維吾爾族強迫勞動法》簽署生效以來，已有144家公司被列入清單。(ry)