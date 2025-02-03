15/01/2025 16:10

【大國博弈】美國敲定打擊中俄汽車技術規則，華外交部：堅決反對

《經濟通通訊社15日專訊》美國拜登政府14日表示已最終確定禁止中國智能汽車軟件和硬件進入美國市場的新規，禁令同樣適用於俄羅斯生產的汽車軟硬件。這實際上禁止這兩個國家的所有個人智能汽車進入美國市場。中國外交部對此表示堅決反對。



今天下午外交部發言人郭嘉昆回應說，美方以所謂「國家安全」為由，限制中國網聯車軟硬件及整車在美國使用，毫無事實根據，有關做法干擾企業的經濟商業合作，違反市場經濟和公平競爭原則，是典型的保護主義和經濟脅迫，中方對此堅決反對。中方敦促美方停止泛化國家安全的錯誤做法，停止對中國企業的無理打壓，中方將採取必要措施堅決維護自身合法權益。



事實上，美國商務部早在去年9月就宣布，禁止在美國道路上行駛的聯網汽車使用中國生產的關鍵軟件和硬件，其中有關軟件禁令將於2027車型年生效，而有關硬件禁令將於2029車型年生效。業界曾要求將實施硬件禁令的時間再延長一年，但是未能如願。(ry)