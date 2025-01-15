15/01/2025 17:33

【聚焦人幣】惠譽：中美貿易緊張升溫，中國或允許人民幣適度貶值

《經濟通通訊社15日專訊》評級機構惠譽預期，中美貿易緊張局勢升溫將推動中國政策支持加碼，在基準情形假設下，自2025年中期開始，預計美國有效關稅稅率將自10%升至35%。惠譽預期中國政府將允許人民幣適度貶值。



*今年政策利率降幅或超25個基點*



惠譽在最新報告中指出，中國政府近期向「適度寬鬆」貨幣政策立場的轉向，意味著政策利率的降幅有可能超過惠譽目前預期的2025年25個基點的降幅，銀行存款準備金率亦可能進一步下調。



惠譽認為，2025年中國財政和貨幣政策將更具擴張性，但進一步降息的有效性仍不明朗，因為貸款需求疲軟反映出消費者和企業信心乏力；預期財政支持將在應對增長挑戰方面發揮關鍵作用，但此等支持或將以漸進的方式提供，並根據經濟下行風險進行微調。(sl)