15/01/2025 17:59

《ＡＩ熱潮》阿里巴巴等入股人形機器人研發商「星動紀元」

《經濟通通訊社15日專訊》天眼查App顯示，近日，北京星動紀元科技有限公司發生工商變更，新增阿里巴巴旗下杭州灝月企業管理有限公司、成都高新策源優產股權投資基金合夥企業(有限合夥)等為股東，註冊資本由約874.8萬人民幣增至約1095.9萬人民幣，同時部分主要人員也發生變更。



北京星動紀元科技有限公司成立於2023年8月，法定代表人為張志，經營範圍含智能機器人的研發、服務消費機器人銷售、智能機器人銷售、人工智能基礎軟件開發、人工智能應用軟件開發、人工智能公共數據平台等，現由陳建宇、南京達極機器人合夥企業(有限合夥)等及上述新增股東共同持股。官網顯示，該公司由清華大學交叉信息研究院孵化，是唯一一家清華大學佔股的人形機器人企業。(jq)