15/01/2025 11:09

期限 Shibor(%) 漲跌(基點/BP) 隔夜 1.8320 -13.30 1周 2.1170 -4.50 2周 2.3110 +9.90 1個月 1.6680 +0.60 3個月 1.6665 +0.85 6個月 1.6760 +0.70 9個月 1.6820 +0.30 1年 1.6905 +0.45

《經濟通通訊社15日專訊》人民銀行公布，今日進行9595億元(人民幣．下同)7天期逆回購，中標利率持平1.5%。公開市場今日有11億元逆回購到期，即今日淨投放9584億元，單日淨投放規模創歷史第二高。人行提到，這是為了對沖中期借貸便利(MLF)到期、稅期高峰、春節前現金投放等因素的影響，保持銀行體系流動性充裕。此外，今日還有9950億元MLF到期，人行今日未有續做。從此前一段時間人行實際操作來看，預計將後移至25日左右續做(遇休息日順延)。計及到期的MLF，全口徑計，今日收水366億元。上海銀行間同業拆放利率(Shibor)僅隔夜、1周向下，報價如下：Shibor以位於上海的全國銀行間同業拆借中心為技術平台計算、發布並命名，是由信用等級較高的銀行組成報價團自主報出的人民幣同業拆出利率計算確定的算術平均利率，是單利、無擔保、批發性利率。Shibor報價銀行團現由18家商業銀行組成，並於11:00對外發布。(jq)