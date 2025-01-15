15/01/2025 09:34

【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市小升1點子，報7.3302

《經濟通通訊社15日專訊》人民幣兌一美元中間價今報7.1883，較上個交易日跌5點子，止兩連升，和市場預測偏離擴至逾1350點。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早高開1點子，報7.3302，上個交易日即期匯率收盤報7.3303。



隔夜美國公布的生產者物價指數低於市場預期，美指和美債收益率小幅回落，不過人民幣面臨的外部壓力短期並無緩解跡象，國內匯市供需依舊單邊，在內外部環境改善前，監管很難放鬆對中間價的過濾。



市場人士指出，中國人行出台穩匯率政策後市場暫時趨穩，但在市場縮減美聯儲2025年降息預期、特朗普即將就職等因素影響下，美指料延續強勢，人民幣外部壓力仍大，除非出現重大利好，否則匯價仍有調整空間。



銀河證券宏觀團隊最新觀點認為，當下人民幣面臨的環境與2018-2019加徵關稅時期已顯著不同，即便美國加徵關稅落地，對人民幣衝擊也將弱於2018年。(jq)