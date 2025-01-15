15/01/2025 16:38

【聚焦人幣】人幣即期收跌16點子報7.3319，創近一周新低

《經濟通通訊社15日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.3319，較上個交易日4時30分收盤價跌16點子，止兩連升，創1月10日以來近一周新低，全日在7.3302至7.3320之間波動，日內低位繼續緊貼交易區間下限。



離岸人民幣兌美元(CNH)現跌25點子，報7.3480。



今日人民幣兌一美元中間價報7.1883，較上個交易日跌5點子，止兩連升，和市場預測偏離擴至逾1350點。



美國通脹數據公布前，市場觀望氣氛濃厚，預計人民幣匯繼續貼著下限窄幅整理。市場人士也指出，市場持匯意願不減的情況下，人民幣很難有好的表現，短期大概率繼續窄幅整理，等待美元走弱，中期則需要中國經濟加速復甦，信心回暖才能進一步擺脫強美元的壓制。



麥格理最新觀點認為，近期中國人行將人民幣穩定置於其他政策目標之上，2025年中國人行料繼續堅持人民幣穩定，直至美元走弱。如果關稅適度，則中國的刺激政策也會適度，人民幣繼續承壓，直至美元走軟；如果關稅強，則刺激力度也會強，人民幣會面臨巨大的貶壓，但若經濟復甦向好，稍後人民幣可能出現逆轉。(jq)