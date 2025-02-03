15/01/2025 09:34

【大國博弈】中國列7美企入不可靠實體清單：對台軍售損中國主權

《經濟通通訊社15日專訊》中國商務部公布，為維護國家主權、安全和發展利益，決定將參與對台灣地區軍售的7間美國企業列入不可靠實體清單。



相關企業包括海岸間電子公司(Inter-Coastal Electronics)、系統研究與模擬公司(System Studies & Simulation)、鐵山解決方案公司 (IronMountain Solutions)、應用技術集團(Applied Technologies Group)、阿克西恩特公司(Axient)、安杜里爾公司(Anduril Industries)、海上戰術系統公司(Maritime Tactical Systems)。



商務部表示，禁止相關企業從事與中國有關的進出口活動、在中國境內新增投資，禁止相關企業高級管理人員入境，以及不批准並取消相關企業高級管理人員在中國境內工作許可、停留或者居留資格。



商務部批評，近期美國頻頻向中國台灣地區出售武器，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報，嚴重違反國際法，危害台海和平穩定。美國海岸間電子公司等7家公司不顧中方強烈反對，參與對台軍售，開展所謂軍事技術合作，嚴重損害中國主權、安全、發展利益。中方根據《中華人民共和國對外貿易法》《中華人民共和國國家安全法》《中華人民共和國反外國制裁法》等法律，依據《不可靠實體清單規定》等相關規定，依法追究其不法責任。



商務部強調，中方一貫審慎處理不可靠實體清單問題，僅依法針對極少數危害中國國家安全的外國實體，誠信守法的外國實體完全無需擔心。中國政府一如既往地歡迎世界各國企業來華投資興業，並致力於為守法合規的外資企業在華經營提供穩定、公平和可預期的營商環境。(sl)