15/01/2025 15:06

《中國要聞》廣東去年進出口規摸首破9萬億，同比增近一成

《經濟通通訊社15日專訊》據《央視新聞》報道，記者從海關總署廣東分署了解到，2024年，廣東外貿全年進出口規模首次站上9萬億元(人民幣．下同)的新台階，展現出較強的發展韌性和活力，充分體現了經濟大省「挑大樑」的責任擔當。



據海關統計，2024年廣東外貿進出口9.11萬億元，比上年增長9.8%，同期全國增長5%，對全國增長的貢獻率達38.7%，佔全國外貿的20.8%，提高0.9個百分點。其中，出口5.89萬億元，增長8.4%；進口3.22萬億元，增長12.5%。



2024年，廣東以一般貿易方式進出口5.3萬億元，增長10.9%，佔廣東進出口總值的58.2%，提升0.6個百分點。同期，加工貿易進出口1.94萬億元，下降0.3%，佔21.2%。



*全年外貿企業增11.6%，對香港出口增近10%*



2024年，廣東有進出口實績的企業14.6萬家，增加11.6%。其中，民營企業12.3萬家，增加13.2%；進出口5.8萬億元，增長15.2%，較廣東整體增速快5.4個百分點，佔廣東進出口總值的比重提升3個百分點至63.6%。同期，外商投資企業進出口2.85萬億元，增長1.8%，佔31.2%；國有企業進出口4484.4億元，下降2.4%，佔4.9%。



2024年，廣東前5大貿易夥伴分別為東盟、香港、美國、歐盟和台灣，對其進出口均實現正增長，分別增長8%、9.9%、7.6%、7%和17.8%。同期，對中東17國進出口增長8.8%、拉美增長16.7%、中亞5國增長40.3%。此外，對共建「一帶一路」國家進出口增長9.4%，佔廣東進出口總值的38%。



*全年出口電動汽車增四成，進口半導體製造設備增近57%*



2024年，廣東出口機電產品3.87萬億元，增長8.8%，佔出口總值的65.6%。其中，自動數據處理設備及其零部件、家用電器、集成電路等主要出口商品分別增長15.3%、14.6%、15.2%；集裝箱、3D打印機、電動汽車、無人機等較快增長，分別增長140.5%、45.2%、41.4%、20.1%。同期，出口勞動密集型產品7995.2億元，與上年基本持平，佔13.6%。



2024年，廣東進口機電產品2.15萬億元，增長18.4%，佔廣東進口總值的66.8%。其中，進口集成電路1.12萬億元，增長14.8%；自動數據處理設備及其零部件2955.8億元，增長127.8%；半導體製造設備553.2億元，增長56.7%。同期，廣東進口煤炭、原油、天然氣等三類能源產品合計1.04億噸，增加25.2%；進口糧食1363.8萬噸，增加21.9%。(sl)