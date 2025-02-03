15/01/2025 13:47

【大國博弈】美媒：TikTok美國版準備在周日關閉

《經濟通通訊社15日專訊》據美國科技媒體《The Information》周二(14日)報道，TikTok計劃於周日(19日)關閉其面向美國用戶的應用程序；屆時針對TikTok應用程序的聯邦禁令可能生效，除非最高法院採取行動予以阻止。



如果TikTok面向所有美國用戶關閉其應用，這樣的結果將與即將生效的法律規定情況不同。法律規定只禁止在蘋果或谷歌的應用商店新下載TikTok，而現有用戶仍可繼續使用該應用一段時間。



報道引述知情人士指，根據TikTok的計劃，試圖打開TikTok應用程序的用戶將看到一條彈出消息，引導他們打開一個發布禁令相關信息的網站。



報道並稱，TikTok還計劃為用戶提供下載所有數據的選項，以便用戶保留個人信息記錄。



*路透：TikTok安撫7000美國員工，稱即使被禁仍會繼續出糧*



另外，《路透》報道稱，據其周二查閱的TikTok內部備忘錄顯示，該公司領導層稱，即使最高法院不推翻強制出售美國TikTok或在美國禁止TikTok的法律，TikTok也計劃繼續向美國員工支付工資。TikTok在美國有7000名員工。



TikTok在致員工的備忘錄中稱，強調，員工的福利是重中之重，「作為美國員工，你們的就業、薪酬和福利是有保障的，即使在1月19日截止日期之前，這一情況仍未得到解決，我們的辦公室也將繼續開放」。



儘管美國當選總統特朗普和一批議員呼籲延長1月19日的「不賣就禁」最後期限，但上周美國最高法院似乎仍傾向於支持這項去年4月通過的法律。特朗普曾表示，上任後他應該有時間尋求該問題的「政治解決方案」。



如果最高法院在周日之前沒有阻止該法律的實施，屆時蘋果或谷歌的應用商店將禁止新下載TikTok，但現有用戶可以在一段時間內繼續訪問該應用。由於其他公司將被禁止向TikTok提供支持，該平台的服務將降級並最終停止工作。(sl)