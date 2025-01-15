15/01/2025 09:53

《投資智慧－鄧聲興》港強化全球離岸人民幣業務樞紐地位

《投資智慧》近日，中國人民銀行行長表示，人行近期將與香港金管局及證監會，從完善離岸人民幣市場建設、優化金融市場互聯互通及提高支付結算便利三方面，推出有關政策。



其中，第一項為支持金管局推出「人民幣貿易融資流動資金安排」，主要在現有人民幣流動資金安排框架的基礎上，增設人民幣貿易融資流動性資金安排，期限可為1個月、3個月和6個月，總額初步設定為1000億元人民幣。



金管局表示，該安排預計2月底推出，且其與目前人民幣即日至7天期流動資金安排的400億元人民幣，以及一級流動性提供行(PLP)的人民幣回購協議安排總額200億元人民幣，並不重疊。同時，現時在岸人民幣利率穩定且較低息，故利息將參考在岸利率加上點差。料安排可為港商業銀行人民幣貿易融資提供穩定且成本較低的資金來源，流動性價格較穩定亦或對企業客戶而言具吸引力。



此外，新安排將保留金管局現行人民幣流動資金安排下，以債券作有期回購抵押的交易方式，並新增貨幣互換交易方式，銀行可以選擇用港元資金，向金管局掉期人民幣資金。金管局將通過與人民銀行的貨幣互換協議，獲取所需的人民幣資金，以支持該項新安排。



總體相信新安排可對金管局向市場提供流動性進行優化，一改以往僅從流動性管理角度出發且局限於較短期的情況，料不僅有益在港商業銀行業務發展，亦有助實體經濟從事貿易融資，提升香港離岸人民幣市場的流動性，及強化本港全球離岸人民幣業務樞紐的領先地位。



第二，支持推出「債券通」下的離岸債券回購業務，且後續還將擇機推出跨境債券回購業務。金管局亦公布，在離岸回購安排下，「債券通」（北向通）參與者可以使用合資格在岸債券作為抵押品，在香港進行人民幣回購業務，相信可豐富投資者流動性管理工作，並增強人民幣債券資產的吸引力。



第三，監管機構正在通力合作，積極推動支持香港推出離岸人民幣國債期貨，相信措施對於穩固和提升本港國際金融中心、全球風險管理中心和離岸人民幣業務樞紐的地位，有重要意義。《香港股票分析師協會主席、意博資本亞洲有限公司執行合夥人 鄧聲興》



*筆者為證監會持牌人士，並無持有上述股份。



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