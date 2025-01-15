15/01/2025 16:27

孫玉菡：約18萬名人才抵港，新生嬰兒獎勵金已用7億

《經濟通通訊社15日專訊》勞工及福利局長孫玉菡表示，截至去年底各項人才入境計劃共收到超過43萬宗申請，批出超過27萬，共有約18萬名人才抵港，超越政府就2023-25年人才工作所訂下三年合共引入10.5萬名人才的目標，受養人累計有約17萬，近10萬名屬18歲以下。



菡回應立法會議員書面質詢時指出，政府在「搶人才」的同時，也會注重挽留人才，並已訂下績效指標，在2025-27年間，每年不少於5萬名透過人才計劃來港的人才成功申請延期簽證。



*「家有初生優先配屋計劃」約210宗成功上樓*



至於2萬元的新生嬰兒獎勵金，孫玉菡說，截至上月共接獲約3.56萬宗申請，已向3.48萬名申請人發放獎勵金，涉及金額約為6.97億元。政府將於計劃推出兩年後作出檢討。



孫玉菡又提到，房委會的家有初生優先選樓計劃，共收到約3000份申請表，「家有初生優先配屋計劃」已有約3300宗公屋申請，在計劃下獲縮減1年輪候時間，約210宗成功上樓。(cl)