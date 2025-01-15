15/01/2025 10:19

【外圍經濟】韓國就業市場惡化，失業率升至3年多來最高水平

《經濟通通訊社15日專訊》韓國失業率升至3年多來的最高水平，進一步證明戒嚴令和空難事件對經濟的衝擊。



韓國統計部門周三(15日)發布的數據顯示，12月經季調後的失業率從前月的2.7%升至3.7%，觸及2021年6月以來最高水平。此外，韓國就業人數按年減少5.2萬人，為2021年2月以來首次萎縮。



就業市場惡化之際，消費者和企業信心創出新冠疫情爆發以來的最大降幅。總統尹錫悅戒嚴令事件令韓國陷入動盪，導致股市下挫，並打擊韓圜。



韓國央行將於周四(16日)舉行政策會議，大多數經濟師預計將連續第3次減息。(rc)