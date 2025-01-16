16/01/2025 15:19

《外資精點》高盛：紫金在美國沒有礦業資產，予買入評級

《經濟通通訊社16日專訊》紫金礦業(02899)(滬:601899)公布，美國國土安全部於本周二(14日)將37家中國企業新增列入「維吾爾強逼勞動預防法(UFLPA)」實體清單，當中紫金礦業 及其三家子公司被列入清單。



高盛發表研究報告指，對公司被列入UFLPA名單不持任何觀點，並指投資者將關注主要幾方面，包括截至2024年底，紫金在美國沒有任何礦業資產，估計公司從美國獲得的直接收入及利潤很少，公司是全球最大的銅礦和黃金生產商之一，認為公司是少數幾家能夠同時從產量增長和大宗商品價格上漲中獲益的礦業公司之一。



報告指，隨著銅價上漲，該行預期公司的經常性純利將從2023年的224億元人民幣，增加到2026年的403億元人民幣，其年複合增長率為22%，予未來12個月H股目標價為23.5港元，A股目標價為26元人民幣，予「買入」評級，並列入確信買入名單。(bn)



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