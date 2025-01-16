16/01/2025 16:45

《外圍焦點》加拿大央行副總裁發表講話，美國公布零售銷售等數據

《經濟通通訊社16日專訊》美國12月核心CPI升幅意外放緩，按年升3.2%，按月僅升0.2%，均低於預期。CPI數據進一步顯示通脹壓力放緩，為聯儲局延續減息周期帶來新希望，美股昨日（15日）大幅反彈。道指升703.27點或1.65%，報43221.55點；標普500指數升107.00點或1.83%，報5949.91點；納指升466.84點或2.45%，報19511.23點。港股方面，恆生指數收市報19522，升236點或1.2%，成交1423億元。



各國重要經濟活動方面，本港時間17日凌晨1:45am，加拿大央行副總裁格拉韋爾就該央行資產負債表正常化進程發表講話。



數據方面，今晚6:00pm，歐元區公布11月貿易收支，經季節調整料由61億歐元升至115億歐元。9:30pm，美國公布12月出口物價，月率料由持平升上0.1%，年率升幅料由0.8%擴大至1.6%；12月進口物價月率料由0.1%逆轉至下滑0.1%，年率升幅料由1.3%擴大至2.1%；12月零售銷售月率升幅料由0.7%收窄至0.6%；連續申請失業救濟金人數料由186.7萬升至187萬；首次申請失業救濟金人數料由20.1萬升至21萬。11:00pm，美國公布1月NAHB房屋市場指數，料由46降至45。



在美國，今日公布業績的公司有：美國銀行(US.BAC)、臺積電(US.TSM)、聯合健康(US.UNH)等。(wa)