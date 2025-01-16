16/01/2025 07:50

《國金頭條》核心CPI意外放緩，美股全線反彈，道指飆700點

《經濟通通訊社16日專訊》美國12月核心CPI升幅意外放緩，按年升3.2%，按月僅上升0.2%，均低於預期。CPI數據進一步顯示通脹壓力放緩，為聯儲局延續減息周期帶來新希望，美股周三（15日）大幅度反彈。



道指升703.27點，或1.65%，報43221.55點；標普500指數升107.00點，或1.83%，報5949.91點，創2024年11月以來最大單日升幅；納指升466.84點，或2.45%，報19511.23點，結束連跌五個交易日的趨勢。



美股「恐慌指標」VIX創下年內最大跌幅，彭博「科技七巨頭」指數大漲3.7%。華爾街分析指，儘管最新的CPI數據可能不足以使1月降息成為可能，但它強化了聯儲局降息周期尚未結束的看法。



*美元走軟支持金價上漲*



美匯指數下跌至109.2附近。日本央行行長植田和男表示，如果經濟和物價狀況持續改善，日本央行將提高利率，並調整貨幣支持力度。受相關言論刺激，日圓匯率日內一度上升，日圓兌美元一度回升逾0.77%。



歐元兌美元匯率持續走低，周一(13日)更一度跌至52周新低，日內在1.03附近上落。歐元區缺乏重大利好消息支持，雖然歐洲央行數位官員將發表講話，但預計對市場影響有限。



紐約期金升1.38%，報每盎司2719.39美元。金價上升主要受美元走弱支持，美元在本周初觸及兩年多高位後調頭回落。



*加沙停火協議限制油價升幅*



紐約期油升3.66%，報每桶79.17美元；布蘭特期油升3.21%，報每桶82.49美元。美國原油庫存大幅減少，以及美國對俄羅斯實施新一輪制裁，或導致原油供應減少，令油價得到支持，但加沙停火協議則限制油價升幅。(jf)