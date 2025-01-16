16/01/2025 11:21

【外圍經濟】日本央行官員指下周加息可能性大，日圓早盤續上行

《經濟通通訊社16日專訊》外電周四（16日）引述知情人士透露，日本央行官員認為，只要特朗普重返白宮後，不會造成太多負面意外，下周加息的可能性很大。



消息傳出後，日圓在亞洲時段早盤走高。日圓一度上漲0.6%，至1美元兌155.61日圓，為12月19日以來最強。



知情人士稱，日本央行官員承認在下周五（24日）為期兩天的政策會議結束時，利率有可能上調，除非特朗普上任之初，就掀翻市場或改變對全球經濟的預期。



*中美經濟惡化為日本主要風險*



另一方面，日本經濟研究中心周三（15日）發布的一份報告顯示，對於正在進行的薪資談判，日本經濟學家預計大企業工人將獲得4.74%的加薪，超過3.85%的預期。



經濟學家指出，貿易保護主義抬頭以及中美兩國可能出現的經濟惡化，是日本經濟面臨的主要風險。(jf)



