16/01/2025 14:00

【美國大選】權力交接：拜登發表告別演說，警告美國走向寡頭政治

《經濟通通訊社16日專訊》美國總統拜登當地時間周三（15日）晚，在白宮橢圓形辦公室發表告別演說，警告美國走向「寡頭政治」，擔心這會對美國的民主制度產生影響。



這場演說為拜登長達50年的政治生涯畫上句號。他稱：「當前美國正在形成一種寡頭政治，極端的財富、權力和影響力威脅著我們的整個民主制度、我們的基本權利和自由，以及每個人獲得成功的公平機會。」



*美國面臨科技工業復合體*



拜登提到前總統艾森豪威爾的告別演說，後者對「軍工復合體」發出警告，拜登稱美國現在面臨著「科技工業復合體」的威脅。他說：「美國人正被鋪天蓋地的錯誤信息和虛假信息所淹沒，這使得濫用權力成為可能。」



拜登還表示，如果美國富人利用自己的影響力贏得稅收減免、阻撓應對氣候變化的努力，以及減少問責制，由此帶來的後果令他擔心。(jf)