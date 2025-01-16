16/01/2025 09:35

《異動股》紫金彈4%，強調被列涉疆實體清單影響小，在美無銷售

《經濟通通訊社16日專訊》紫金(02899)現價升3.7%，報15.02元，該股成交約867萬股，涉資1.29億元，盤中高見15.02元，最低見14.78元。



集團公布，美國國土安全部於本周二(14日)將37家中國企業新增列入「維吾爾強逼勞動預防法(UFLPA)」實體清單，其中，該集團及新疆紫金有色金屬、新疆哈巴河阿舍勒銅業、新疆金寶礦業、新疆紫金鋅業因涉及從新疆採購原料或僱傭少數民族員工被列入。



該集團指，所涉在疆權屬企業合計的資產、收入和利潤等佔其相關指標比例均未達5%，該集團及在疆部分權屬企業被列入UFLPA實體清單預計不會產生重大影響。至於UFLPA實體清單只涉及被列入清單的主體自身，不含其控股、參股公司，且僅限制清單內企業生產的產品出口至美國，不會對其及權屬企業的其他業務活動造成任何影響，亦不禁止任何主體交易公司股票。



該集團指，在美國沒有資產，亦沒有取得來自美國的銷售收入，未發現或收到關於供應鏈上存在強逼勞動的可信證據。美國國土安全部未基於事實而草率指控，對此深表遺憾和震驚。該集團將與美國法律專家團隊合作，研究相關救濟程序，並積極與美國相關政府部門溝通，以解決相關誤解，爭取將其及在疆部分權屬企業從UFLPA實體清單中刪除。



現時，恒生指數報19515，升229點或升1.2%，主板成交近73億元。國企指數報7089，升77點或升1.1%。恒生科技指數報4441，升77點或升1.8%。



即月期指新報19535，升223點，高水20點。即月國指期貨報7096，升79點，高水6點。即月科指期貨新報4446，升75點，高水5點。(vs)