16/01/2025 11:28

嘉信理財：料今年美聯儲保持政策穩定，採取更謹慎減息步伐

《經濟通通訊社16日專訊》嘉信理財董事總經理及首席全球投資策略師Jeffrey Kleintop 表示，預計2025年全球國內生產總值(GDP)將與去年相約，穩定增長大概3%。儘管美國和中國這兩大經濟體的經濟增長預計在來年放緩，但其他國家的情況將會有所改善，且不會有前45大經濟體國家進入衰退。該行亦預計盈利將會改善，而在央行減息的加成下，估值上升或會提高MSCI 歐澳遠東指數中國際已發展類別股票的回報。



他提及，根據MSCI全球基準指數的追蹤結果顯示，全球股票在典型的美國選舉後開局中上漲，該行預計2025年經濟雖然會出現放緩跡象，但仍將持續增長，這與以往的總統交接期（從美國選舉日到新政府就職日期間）利好股市的情況相似。



他表示，在特朗普第二任期內，對其他地區徵收額外關稅的前景對經濟和盈利增長將構成下行風險，同時也可能對通脹造成上行風險。若如提議般加徵關稅，貿易夥伴或會作出對等的反擊。受影響較大的國家將包括美國、加拿大、墨西哥和中國，因其貿易暴露程度相對較高：墨西哥、加拿大及中國分別有83%、77%及16%的出口銷往美國；同時，美國有18%、16%及8%的出口銷往加拿大、墨西哥及中國。



他續指，考慮到通脹的上行風險，該行相信美國聯儲局可能會在2025年的會議上保持政策穩定，採取更為謹慎的減息步伐。除非勞動市場出現重大疲弱，否則聯儲局減息的步伐可能會比預期慢且幅度少。該行認為，本周期的最終利率處於3.5厘至4厘之間是合理的。(bn)