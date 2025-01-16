16/01/2025 11:28

嘉信理財：料美股今年將有不錯表現，看好金融及通訊股

《經濟通通訊社16日專訊》嘉信理財香港理財顧問林長傑表示，該行預計，美股整體於2025 年將有不錯表現，但因有較多不穩定因素，料波幅也會較大。過去一年，指數層面的市況表面看似平靜，但內部有不少波動。然而，今年的波動環境可能與投資者在2024年經歷的有所不同。從現在的情況來看，市場處於相對健康的位置，標普500指數穩高於其50日和200日移動均線，亦預期今年標普500指數平均增長為5.3%。



對於美股，林長傑表示，今年較看好金融板塊及通訊板塊，認為非必需消費品板塊或跑輸大市，預期金融板塊仍能受惠於偏高息環境，亦留意到去年原材料板塊錄得負增長，顯示大型商品需求較為疲弱，未必能利好相關板塊，提醒投資者若經濟放緩也會影響通訊板塊的走勢。



嘉信理財香港理財顧問郭明燊指出，今年債券將對股市表現產生較大影響，特別是若通脹變得更居高不下及不穩定。去年下半年，標普500指數變化與10年期國債收益率之間的滾動一年相關值回升至近乎零，這對股市無疑是正面消息。如這種情況持續到2025年，市場與通脹的關係可能會重新回到有利位置。然而，如通脹波動性再次升溫（關稅及勞動力政策實施後將更加明顯），股票便可能會面臨更多衍生自債券的風險。雖然該行對今年的全球和美國市場前景保持樂觀，但在眾多政策交錯影響的情況下，投資者亦需要警惕相關風險。



郭明燊又認為，現時中港股市價值相對便宜，料政策支持將會是未來的投資主題。(bn)



