16/01/2025 13:42

銀聯集團與信安建立策略合作，銀聯金融成信安強積金計劃保薦人

《經濟通通訊社16日專訊》BCT銀聯集團包括銀聯金融(BCTF)及銀聯信託(BCTC)，與美國信安金融集團宣布建立策略合作關係。根據協議，BCTF將成為信安強積金計劃(信安強積金計劃800系列、信安強積金-明智之選及信安強積金-易富之選)的保薦人，BCTC將擔任該等計劃的受託人，而信安將繼續擔任該等計劃的投資經理。須經強制性公積金計劃管理局和證券及期貨事務監察委員會的正式審批，相關變動預期於2026年第一季生效。



受惠於是次策略合作關係，計劃成員將享用BCT的全方位退休方案和卓越客戶服務。此合作關係將鞏固BCT的策略地位，使BCT的管理資產總值及市場佔有率分別提升至達1640億港元及12.4%，成為市場主要強積金計劃供應商之一。是次策略合作關係將進一步擴展BCT的規模，並擴大其退休金分銷網絡。



BCT董事總經理兼行政總裁李微儀表示，此策略合作關係加快集團在強積金市場的增長步伐，進一步推動BCT在過渡「積金易」平台期間的創新。展望未來將繼續致力協助客戶實現他們的退休目標。(bi)