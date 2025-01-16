16/01/2025 16:52

《本港經濟》首11月商品出口貨量按年升5.1%

《經濟通通訊社16日專訊》政府統計處公布，2024年11月，香港的商品整體出口貨量下跌0.6%，而商品進口貨量則上升3.1%。2024年首11個月，香港的商品整體出口貨量及進口貨量分別按年上升5.1%及3.3%。



2024年11月，商品整體出口價格及進口價格分別按年上升2.7%及2.5%。總計2024年首11個月，商品整體出口價格及進口價格分別按年上升3.7%及3.3%。



對外商品貿易的價格變動是以對外商品貿易的單位價格指數變動反映。這指數是根據平均單位價值或個別商品的實際價格來計算。



貿易價格比率指數是根據商品整體出口價格指數與商品進口價格指數的比率計算出來。與2023年同期比較，這指數在2024年11月上升0.2%，而在去年首十一個月則上升0.4%。(cl)