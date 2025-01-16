16/01/2025 19:34

《再戰明天》中國公布第四季GDP等數據，歐元區公布CPI

《經濟通通訊社16日專訊》中國公布第四季GDP等數據，及歐元區公布CPI，料為周五（17日）市場焦點。



*歐洲央行管委發表講話，美國公布新屋動工等數據*



各國重要經濟活動方面，周五本港時間5:30pm，歐洲央行管委艾斯克里瓦在西班牙央行籌辦的「面對當前和未來挑戰的央行獨立性」活動上發表講話。晚上7:00pm，歐洲央行執委奇波洛內在米蘭比科卡大學主辦的會議上發表線上主旨演講。



數據方面，周五10:00am（本港時間．下同），中國公布第四季國內生產總值，年率升幅料由4.6%擴大至5%，經季節調整季率升幅料由0.9%擴大至1.6%，年初至今年率升幅料由4.8%擴大至4.9%；12月工業生產年率升幅料維持於5.4%，年初至今年率升幅料由5.8%收窄至5.7%；12月零售銷售年率升幅料由3%擴大至3.5%，年初至今年率升幅料維持於3.5%；12月失業率料維持於5%。6:00pm，歐元區公布12月消費者物價指數，月率料由下滑0.3%改善至升0.4%，年率升幅料由2.3%擴大至2.4%。9:30pm，美國公布12月建築許可，月率料由5.2%逆轉至下滑2.2%；12月新屋動工料由128.9萬升至132.7萬，月率料由下滑1.8%改善至升3%。10:15pm，美國公布12月產能利用率，料由76.8%升上77%；12月工業生產月率料由下滑0.1%改善至升0.3%。



在本港，明日公布業績的公司有:彭順國際(06163)等。(wa)