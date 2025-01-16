16/01/2025 11:21

香港銀行同業拆息(HIBOR) 期限 HIBOR(%) 升跌（基點/BP） 隔夜 2.89369 -2.048 一周 3.43524 -20.286 兩周 3.9 -7.066 一個月 3.9153 -1.738 兩個月 3.9 -3.411 三個月 3.9 -3.482 六個月 4 - 一年 4 -1.566

《經濟通通訊社16日專訊》港元匯價持續走軟，拆息亦普遍向下，其中，隔夜息微跌2基點至2.89369厘，創近四個月新低，而與樓按相關的一個月拆息亦連跌七天，報3.9153厘，續見去年9月23日後最低。反映銀行資金成本的三個月拆息跌至3.9厘，續創逾三個半月新低，六個月及一年期齊跌至4厘。港元匯價今早最多跌0.02%，報7.7883兌1美元，最新報7.7878，較前收市價跌0.01%。美國核心通脹6個月來首次放慢，債息應聲下滑，刺激美股周三大幅攀升，恒指今早高開168點後，反覆造好，暫時見最多升378點，高見19664，重上20天線後回順。恆指最新升158點，報19444。即將卸任的美國財長耶倫警告，美國候任總統特朗普將於1月20日上任，其新一屆政府延長2017年共和黨減稅政策的計劃可能會擾亂金融市場，並令已經充滿挑戰的美國財政前景惡化。(cl)資料來源：香港銀行公會