16/01/2025 09:07

《投資展望》施羅德：亞洲企業盈利具韌性，對信貸市場看法正面

《環富通基金頻道16日專訊》施羅德投資亞洲多元資產投資團隊指，儘管2024年挑戰重重，但受惠於強勁的企業盈利、美國聯儲局的減息，以及中國9月底宣布的財政刺激措施，年內大多數亞洲資產類別仍錄得增長。



*印度印尼等擁有利人口結構，台灣韓國銀行股息率吸引*



美國的經濟和利率政策以及亞洲企業的盈利將繼續主導2025年亞洲投資市場的發展，並由此提出三大關鍵主題。來自亞洲各地消費者的強勁需求減少了對環球市場的依賴，並減輕了美國進口關稅的潛在影響。印度、印尼、馬來西亞及泰國等國家擁有有利的人口結構，以支持當地消費。與此同時，對於以收入和增長為目標的投資者而言，新加坡的房地產投資信託基金(REITs)具吸引力，因當地經濟韌性可以促進對房地產的持續需求，進一步推動租金增長和房產升值。



另一方面，台灣和韓國的銀行也提供具吸引力的股息率，並受惠於與包括中國內地、美國及日本等主要經濟體的強大貿易關係。這些銀行亦能藉充分透過亞洲經濟趨勢和投資流向佔優。



*台灣半導體產業受惠AI應用，消費及公用事業等受惠減息*



亞洲許多公司都是市場領導者，能夠提供具韌性的盈利增長。例如，台灣半導體產業是人工智能 (AI)應用興起的主要受惠者。持續的研發投資使台灣半導體公司能夠保持競爭優勢，並適應市場環境的變化。而出口全球的電動車電池製造商和機械公司是科技進步和經濟增長的重要推動力。



預計聯儲局為應對通脹風險將進一步減息，儘管速度較慢。利率降低可刺激消費者在非必需品和服務（如零售、娛樂、旅遊）上的支出。公用事業也預期能從減息中受益，因為該行業屬資本密集型產業，通常依賴債務融資。科技公司則經常大量投資於研發和資本項目，因此減息有助減少其融資成本並刺激創新。



*中國保留推額外刺激措施空間，偏好擁更強定價能力企業*



展望2025年，仍然對亞洲持正面看法。儘管中國內地經濟面臨挑戰，但自2024年9月底以來的政策變化和刺激措施逐步加碼，清楚地顯示刺激經濟是中國當局的首要任務。當局正保留空間實施額外的刺激措施，直至新任美國政府推出更明確的政策。亞洲其他主要市場，包括印度、印尼和泰國，也提供了具吸引力的增長機遇和分散投資的作用。



過去5至7年，許多公司因貿易關稅已將供應鏈多元化，現時應能更好地應對市場環境。仍然傾向於亞洲本地企業。就出口商而言，偏好那些擁有更強定價能力的企業，無論是通過其競爭優勢（如強大的知識產權、較好的技術）還是美國缺乏替代品。



2025年，對亞洲信貸市場仍持正面看法，這基於投資者對具有吸引力的總收益率的需求持續、適度的供應以及信貸基本面達穩定至正在改善的水平。將繼續密切關注區內投資市場和政策的發展。更重要的是，特朗普政策及其影響需要一段時間才顯現，將根據情況靈活應對。(wa)