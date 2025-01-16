16/01/2025 17:08

《神州經脈》手機補貼下周起實施，特朗普傳擬救Tiktok

《神州經脈》A股三大指數全天（16日）小幅上漲，滬綜指衝高回落，收升0.28%，報3236.03點，深成指升0.41%，創業板指收升0.66%。滬深兩市全天成交額1.27萬億元（人民幣．下同），較上個交易日放量850億或約7%。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.3317，較上個交易日4時30分收盤價小升2點子，全日在7.3295至7.3318之間波動，日內低位和收盤價仍然緊貼交易區間下限。今日人民幣兌一美元中間價今報7.1881，較上個交易日升2點子，和市場預測偏離保持在1350點以上。



*今日新聞精選*



1. 商務部召開專題新聞發布會，相關單位介紹手機、平板、智能手錶（手環）購新補貼和家電以舊換新政策有關情況。商務部相關負責人介紹，根據目前工作調度情況，全國各地將從1月20日（下周一）開始陸續實施手機等數碼產品購新補貼，具體實施時間以當地的通知為準。 商務部已聯同相關部門分別印發《手機、平板、智能手錶（手環）購新補貼實施方案》、《關於做好2025年家電以舊換新工作的通知》，明確相關補貼細則。



2. 據《路透》報道，美國拜登政府周三將25家中國實體列入貿易限制清單，其中包括算能科技(Sophgo)。華府指算能科技涉嫌提供台積電芯片給中國電訊設備生產商華為，用於華為人工智能(AI)處理器中。另外，美國商務部表示，出於國家安全考慮，將對生物技術設備和相關技術實施新的出口管制，包括高參數流式細胞儀和某些質譜設備，指這些設備可能被用於「人類能力增強、腦機接口、生物啟發合成材料，以及可能的生物武器」。新措施將限制在沒有美國許可證的情況下，向中國和其他國家出口這些設備。



3. Tiktok在美國「不賣就禁」的法令很大可能在特朗普上任前一天（19日）生效。《華盛頓郵報》引述知情人士稱，特朗普正考慮就任後發布行政命令，暫停執行該法令60至90天。另據《紐約時報》引述消息人士透露，Tiktok首席執行官周受資計劃應邀出席美國當選總統特朗普的就職典禮，且其將坐在台上的榮譽座席。NBC則引述知情人士報道，拜登政府正研究如何讓Tiktok在禁令生效後繼續在美國運營。



4. 對於抖音近日湧現美國等海外IP，坊間盛傳其已開放國際註冊迎接美國「TikTok難民」，知情人士稱「抖音開放國際註冊」不實，抖音集團副總裁李亮更指出，有海外IP不代表是海外註冊用戶，很多人渾水摸魚搬運視頻仿冒外國用戶，近幾天已處置1萬多個仿冒外國用戶的帳號。另對於「TikTok難民」湧入小紅書的情況，內媒引述Sensor Tower最新數據顯示，過去七天（美國時間1月8日至14日），小紅書在美國的移動應用下載量較此前七天（當地時間1月1日至7日）增長超過20倍，較2024年同期增長超過30倍。



5. 中國商務部連續兩日共將11家參與對台軍售的美企列入不可靠實體清單。商務部繼前日將7家參與對台軍售的美企列入該清單後，昨晚再以同一原因將環太平洋防務公司(Pacific Rim Defense)、AEVEX航天公司(AEVEX Aerospace)、LKD航天公司(LKD Aerospace)、頂峰科技公司(Summit Technologies Inc)列入該清單，禁止其從事與中國有關的進出口活動、在中國境內新增投資；其高級管理人員禁止入境，其中國境內工作許可、停留或者居留資格不批准並取消。



6. 據國家發改委消息，新一輪成品油調價窗口將於今天（16日）24時開啟。據國家發改委價格監測中心監測，本輪成品油調價周期內（1月2日-1月15日），國際油價大幅上漲，因此本次將國內汽、柴油每噸分別上調340元及325元。這是開年以來內地成品油價格第二漲。全國平均來看，92號汽油每升上調0.27元，95號汽油每升上調0.28元，0號柴油每升上調0.28元；加滿一箱50升的92號汽油將多花13.5元左右。



7. 國務院公布《關於規範中介機構為公司公開發行股票提供服務的規定》，自2025年2月15日起施行。《規定》明確，地方各級人民政府違反規定給予發行人或者中介機構獎勵的，應當追回。但根據相關法律規定，對《規定》施行前政府已經給予的獎勵，不予追回。司法部、財政部、中證監負責人表示，相關獎勵可能引起區域之間的惡性競爭，增加財政負擔，扭曲政績觀；亦可能誘導中介機構追求短期利益，偏離「看門人」的角色定位。因此，需要進一步約束地方政府的獎勵行為，營造市場化、法治化營商環境，促使公司上市回歸到支持實體經濟發展的本源上來。



8. 深圳市政府新聞辦公室微信公眾號「深圳發布」發文稱，深圳樂高樂園度假區即將全面完成土建，今年將提速建設。大鵬新區相關負責人透露，深圳樂高樂園度假區所在的新大片區已被納入大鵬新區的重點建設區域，為進一步完善項目周邊配套設施，大鵬新區正在一體推進片區酒店、交通、市政、公園、軌道城際等20多個基礎配套項目的建設，總投資達300億元。(sl)