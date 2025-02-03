16/01/2025 08:35

【大國博弈】特朗普據報考慮暫緩執行TikTok禁令

《經濟通通訊社16日專訊》據《華盛頓郵報》援引兩位知情人士報道，美國當選總統特朗普正考慮發布一項行政命令，暫停執行TikTok「不賣就禁」法令60至90天。



早前有報道稱，TikTok計劃於周日（19日）向美國用戶關閉其服務，屆時針對TikTok的聯邦禁令可能生效，除非最高法院採取行動予以阻止。



如果TikTok面向所有美國用戶關閉其應用，這樣的結果將與法律規定的情況不同。法律規定只禁止在蘋果或谷歌應用商店新下載TikTok，而現有用戶仍可繼續使用該應用一段時間。匿名消息人士表示，根據TikTok的計劃，如果應用遭禁，試圖打開TikTok的用戶將看到一條彈出消息，引導他們打開一個發布禁令相關信息的網站。



消息人士表示，關閉TikTok的目在於保護其服務供應商免於承擔法律責任，並且如果當選總統特朗普選擇撤銷禁令，TikTok也能更容易恢復運營。(ry)