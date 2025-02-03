16/01/2025 09:41

【大國博弈】美國加強生物技術設備對華出口管制

《經濟通通訊社16日專訊》美國商務部表示，出於國家安全考慮，將對生物技術設備和相關技術實施新的出口管制。



新的出口管制措施適用於高參數流式細胞儀和某些質譜設備，商務部稱這些設備可以「生成高質量和內容廣泛的生物數據，包括適用於促進人工智能和生物設計工具開發的數據」。華府憂慮這些設備可能被用於「人類能力增強、腦機接口、生物啟發合成材料，以及可能的生物武器」。新措施將限制在沒有美國許可證的情況下，向中國和其他國家出口這些設備。



美國本周陸續出台圍堵中國措施，美國商務部13日宣布進一步限制向中國出口人工智能芯片和技術，旨在通過在全球範圍內控制人工智能，幫助美國維持其在該領域的主導地位。(ry)