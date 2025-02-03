16/01/2025 10:42

【大國博弈】荷蘭擴半導體出口管制，中方：嚴重威脅供應鏈穩定

《經濟通通訊社16日專訊》荷蘭政府周三（15日）表示，將從4月1日起擴大對先進半導體設備的出口管制，中國商務部發言人回應稱，半導體產業是高度全球化的領域，近來部分國家一再泛化國家安全概念，濫用出口管制，嚴重威脅全球半導體產業鏈供應鏈穩定，中方對此堅決反對。



荷蘭貿易部在一份聲明中說，最新的措施將要求公司為數量「非常有限的」技術申請出口許可證，如測量和檢測設備。荷蘭公布的規則修改細節顯示，許可要求現在包括用於發現晶圓中微小缺陷的技術，以及改善沉積和蝕刻後測量的系統。



在美國限制向中國出口的壓力下，荷蘭2023年首次推出了針對半導體設備的國家出口許可證要求，此後又多次擴大範圍。芯片設備公司ASML表示，公司在12月發布的展望預計不會受到任何額外影響。當時美國政府宣布對中國半導體出口新限制措施，涉及多家芯片設備公司。



中國商務部官網昨晚刊登新聞發言人答記者問並指出，中方注意到荷蘭對部分半導體製造設備、軟件等進一步加嚴出口管制，並就此向荷方表達高度關切。中方希望荷方尊重市場原則和契約精神，切實維護包括中荷企業在內的各國企業正當權益，維護全球半導體產業鏈供應鏈穩定。(ry)