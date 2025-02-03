16/01/2025 16:45

【大國博弈】美禁用中國聯網汽車軟硬件，中汽協：堅決反對

《經濟通通訊社16日專訊》針對日前美國政府以所謂維護國家安全為由，發布針對中國聯網車輛硬件和軟件的禁令，中國汽車工業協會對此表示堅決反對。



中汽協今日在官方平台發文稱，美國拜登政府單方面採取行政限制措施，強行切斷與特定國家的經貿往來和產業合作，不僅破壞了全球汽車市場的公平競爭，也將對全球產業鏈造成深遠且惡劣的影響。最終損害的是美國業界和消費者的利益。中汽協呼籲拜登政府客觀審視經貿問題，避免將其政治化和泛安全化，並廢止規則中針對中國的相關禁止條款。



中汽協表示，近年來中國智能網聯新能源汽車產業穩步發展，以其競爭力贏得消費者廣泛青睞。與之相對應，相關軟硬件技術在全球汽車產業鏈的應用愈發廣泛，為全球智能網聯汽車市場培育和產業發展作出積極貢獻。中國相關領域的發展不會被外部噪音干擾。中美都是推動智能網聯汽車發展的主要國家，合作交流是雙方互利共贏的必要基礎。拜登政府發布的規則嚴重干擾全球汽車產業合作，損害各國共同發展利益，嚴重違反國際貿易規則，威脅全球產業鏈穩定。



回顧事件，美國商務部1月14日發布了一項最終規則，將禁止銷售及進口來自中國和俄羅斯的聯網汽車硬件和軟件系統以及聯網汽車成品。對軟件的有關限制將從2027年車型年開始生效，對硬件的限制將從2030年車型年開始生效。(ry)