16/01/2025 17:17

【大國博弈】商務部：初步查明美國PVH集團存在不當涉疆行為

《經濟通通訊社16日專訊》2024年9月24日，中方宣布對美國PVH集團啟動不可靠實體清單調查。今日，商務部公布調查進展稱，不可靠實體清單工作機制正在依法有序推進針對美國PVH集團的調查工作。立案以來，多次聽取了PVH集團陳述、申辯，審查了PVH集團提交的書面材料。初步查明，PVH集團存在不當涉疆行為。機制辦公室計劃於近期再次約談PVH集團。最終調查結果將依法向社會公眾公開。



商務部表示，中方一貫審慎處理不可靠實體清單問題，僅依法針對極少數危害中國國家安全的外國實體，誠信守法的外國實體完全無需擔心。中國政府一如既往地歡迎世界各國企業來華投資興業，並致力於為守法合規的外資企業在華經營提供穩定、公平和可預期的營商環境。



資料顯示，美國PVH(Philips-Van-Heusen)集團創建於1881年，現在是全球第二大服裝集團，經營男女裝、童裝、家居及鞋類等多種自有和授權品牌商品，旗下品牌包括Calvin Klein、Tommy Hilfiger、Van Heusen等。公司總部設於美國紐約，全球擁有逾3萬名員工。(jq)