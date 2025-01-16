16/01/2025 09:36

【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市升17點子，報7.3302

《經濟通通訊社16日專訊》人民幣兌一美元中間價今報7.1881，較上個交易日升2點子，和市場預測偏離保持在1350點以上。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早高開17點子，報7.3302，上個交易日即期匯率收盤報7.3319。



分析指，隔夜美國公布的通脹數據整體符合市場預期，數據增加了美聯儲今年降息兩次的可能性。美指和美債收益率小幅回落，但特朗普重返白宮在即，人民幣短期難以獲得提振，監管大概率會維持匯率穩定，等待特朗普出招。



加拿大皇家銀行(RBC)資本市場亞洲外匯策略主管Alvin Tan稱，特朗普下周將重返白宮，市場對美國潛在的關稅措施持謹慎態度，人民幣中間價大概率會繼續持穩至農曆春節之後，除非特朗普上台之後馬上宣布重大關稅政策。(jq)