16/01/2025 16:40

【聚焦人幣】人幣兌一美元即期收升2點子，報7.3317

《經濟通通訊社16日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.3317，較上個交易日4時30分收盤價小升2點子，全日在7.3295至7.3318之間波動，日內低位和收盤價仍然緊貼交易區間下限。



離岸人民幣兌美元(CNH)現跌16點子，報7.3500。



今日人民幣兌一美元中間價今報7.1881，較上個交易日升2點子，和市場預測偏離保持在1350點以上。



分析指，美國通脹數據推高了年內美聯儲降息兩次的預期，但特朗普重返白宮在即，市場不確定性巨大，在此之前人民幣大概率維持橫盤走勢，等待市場更多的指引。



一外資行交易員稱，「通脹數據還短暫提振了一下人民幣，但短期應該還是橫著走，特朗普馬上上台，加關稅可能性很大，人民幣壓力挺大的。」(jq)