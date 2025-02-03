16/01/2025 09:35

【大國博弈】傳抖音湧現美國等地用戶，知情人士：沒開放國際註冊

《經濟通通訊社16日專訊》Tiktok在美國前途未卜，其內地版本抖音有用戶表示已能刷到大量IP屬地顯示為美國、英國、俄羅斯、泰國等地的用戶視頻，認為抖音已經開放國際註冊，接收Tiktok美國用戶。不過，《科創板日報》引述知情人士指，抖音有海外用戶和放開註冊沒有關係，抖音目前「沒放開海外註冊」。



《新浪科技》則引述抖音客服人員則表示，近期沒有相關公告，註冊以頁面顯示為準。該客服人員還稱，「一直以來也有很多用戶用海外手機註冊抖音，在國外可以嘗試看是否支持接收驗證碼」。



美國針對Tiktok「不賣就禁」的法令很大可能在周日(19日)生效，有傳TikTok計劃於當日關閉美國服務，讓用戶切身感受到禁令的影響。近日據報已有數十萬Tiktok美國用戶湧入中國另一知名社交平台小紅書，小紅書需急聘英文內容審核員，專責「平台英文內容審核」。(sl)